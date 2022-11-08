جدة - نرمين السيد - وأضاف "شكرى" فى كلمة له على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، أن الفعاليات شهدت دراسة كيفية تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة والتخفيف من حدة التغيرات المناخية ودعم أجندة التكيف والاستجابة للتغيرات المناخية المدمرة التى تصيب العالم.
وأوضح أن الأجندات محل النقاش تحتاج إلى إجراء عمل دولى ومعالجة عمليات التغير المناخى فى أسرع وقت وقبل عام 2025، مشيرا إلى وجوب تقديم الدعم للدول غير القادرة على التكيف.
وأشار إلى أن هناك تطلعات كبيرة لمشاركة فعالة من جميع الدول ووقوف الجميع على مسؤولياتهم لمواجهة التغير المناخى، مؤكدا على ضرورة وضع آلية لتنفيذ الأهداف التى تضعها المبادرات التى تخرج من المؤتمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: هناك مشاركة دولية كبيرة وفعالة فى مؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.