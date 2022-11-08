سامح شكرى: هناك مشاركة دولية كبيرة وفعالة فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف "شكرى" فى كلمة له على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، أن الفعاليات شهدت دراسة كيفية تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة والتخفيف من حدة التغيرات المناخية ودعم أجندة التكيف والاستجابة للتغيرات المناخية المدمرة التى تصيب العالم.

وأوضح أن الأجندات محل النقاش تحتاج إلى إجراء عمل دولى ومعالجة عمليات التغير المناخى فى أسرع وقت وقبل عام 2025، مشيرا إلى وجوب تقديم الدعم للدول غير القادرة على التكيف.

وأشار إلى أن هناك تطلعات كبيرة لمشاركة فعالة من جميع الدول ووقوف الجميع على مسؤولياتهم لمواجهة التغير المناخى، مؤكدا على ضرورة وضع آلية لتنفيذ الأهداف التى تضعها المبادرات التى تخرج من المؤتمر.