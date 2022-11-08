وزير التعليم العالي يتفقد معرض جامعة عين شمس بجناح الإبداع الأخضر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 05:34 مساءً - تفقد اليوم أ.د. ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي معرض جامعة عين شمس بجناح الإبداع الأخضر ضمن فاعليات مؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27)

بحضور أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. محمد الشرقاوي معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار و لفيف من السادة الوزراء و رؤساء الجامعات وحضور أ.د.احمد العوضي مدير مركز الاستدامة بالجامعة و أ. د. مصطفي رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. ايمن حمزة مستشار نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى للابتكار وريادة الأعمال والتوظيف ومدير مركز التوظيف بالجامعة

ويأتى ذلك في إطار مشاركة جامعة عين شمس في فاعليات مؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27)

والجدير بالذكر أن معرض جامعة عين شمس بجناح الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى المنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف ٢٧

استعرض جهود جامعة عين شمس فى تحولها إلى جامعة خضراء كما ضم توربيدة الرياح ASU التى إبتكرها طلاب كلية الهندسة والتى حصدت العديد من الجوائز الدولة والمحلية