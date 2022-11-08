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رئيس هيئة الدواء يشارك فى اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة بـ COP 27

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محمد صابر 2022-11-08 15:53 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، فى اجتماع مبادرة الأسواق المستدامة وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27)، شارك فى الاجتماع افتراضيا الدكتور تيدروس ادانهوم؛ مدير منظمة الصحة العالمية، وباتريشيا سكوتلاند؛ السكرتير العام لمنظمة الكومونلوث، والدكتور باسكال سوريوت؛ الرئيس التنفيذى لشركة استرازينيكا والمدير التنفيذى لمجموعة العمل الخاصة بالنظم الصحية المستدامة للمبادرة.

كما حضر اللقاء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير؛ ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

يأتى الاجتماع لمتابعة مخرجات أعمال المبادرة التى تم إطلاقها تحت رعاية صاحب السمو الملك تشارلز الثالث فى مؤتمر المناخ بنسخته رقم 26 العام السابق، وتعتمد مبادرة الأسواق المستدامة على ثلاثة محاور هامة وهى: سلاسل الإمداد الخاصة بالرعاية الصحية وتحويلها إلى مصادر أقل تلوثا، الرعاية الصحية المقدمة للمريض، ورقمنه الرعاية الصحية . 

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء على المشاركة فى كل الفعاليات الهامة وخاصة المتضمنة المبادرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على البيئة؛ تماشيا مع رؤية مصر وأهدافها الاستراتيجية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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