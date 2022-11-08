رئيس وزراء بلجيكا يدعو لزيادة الاستثمارات والتمويل بمجال المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس وزراء بلجيكا - فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" - أنهم بحاجة إلى حلول حاسمة، من أجل عدم الاعتماد على الوقود الأحفورى وإيجاد مصادر الطاقة البديلة، والاكتفاء من مصادر الطاقة بخلاف الوقود الأحفورى.
وأشار إلى الحاجة لمزيد من التعاون وبناء الشراكات وبناء العلاقات التجارية إلى جانب التركيز على التنوع فى مصادر الطاقة، مؤكدا ضرورة التركيز على تحقيق وإحراز التقدم الذى سيتحقق من خلال التعاون المشترك والعمل الجماعى عن طريق جلب الأفكار وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وكذلك إشراك القطاع الخاص والمشاركة فى وضع الميزانية وتخصيص التمويل اللازم لهذه المشروعات.
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