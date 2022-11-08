رئيس مؤتمر COP27 يطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، رئيس مؤتمر COP27، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات اليوم الثانى من قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، فى الحدث رفيع المستوى حول عمل المناخ الدولى المنعقد تحت عنوان "الوفاء بالوعود"، والذى تم خلاله الإعلان عن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ.





وشارك فى الحدث "سايمون ستيل" السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر و"نايجل توبينج" رائد المناخ للدورة 26 للمؤتمر. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب خلال الحدث عن التطلع إلى أن تمثل أجندة شرم الشيخ للتكيف خطوة هامة على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولى فيما يتعلق بإجراءات التكيف وتعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ، مضيفا أن أجندة شرم الشيخ سوف تسهم كذلك فى تفعيل مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر حول موضوعات التكيف، والتى سيتم إطلاقها خلال الفعاليات المختلفة لـ COP27. وأوضح المتحدث الرسمى أن أجندة شرم الشيخ للتكيف تهدف إلى المساهمة فى تعزيز قدرة حوالى 4 مليار شخص، من أعضاء المجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، على الصمود فى مواجهة تداعياته بحلول عام 2030. كما تمثل الأجندة الخطة العالمية الأولى من نوعها التى تضم الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى من الحكومات وغير الحكومات، جنبا إلى جنب، من أجل تحديد إجراءات التكيف اللازمة فى مختلف المجالات ذات الأولوية، وخاصة الغذاء والزراعة والمياه والمحيطات والبنية التحتية وتوفير تمويل المناخ.

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