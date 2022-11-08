محافظ المنيا يكلف بمتابعة التزام التجار بالأسعار وتوافر السلع بالأسواق

جدة - نرمين السيد - كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمدينة المنيا، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط السلع، وتنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.





وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أجرى نائب المحافظ حملة مكبرة شملت، تفقد أسواق الاتحاد والمصرية وكازيون والراية والشريف وعدد من محال السوبر ماركت بمدينة المنيا، يرافقه الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثلى مديرية التموين، للتأكد من توافر السلع الأساسية، والتزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة.

تابع نائب المحافظ، توافر السلع الغذائية بالأسواق والمحال التجارية المختلفة، والتأكد من الأسعار والاطلاع على الفواتير لمقارنتها بالأسعار المعروضة، كما تفقد المخازن الخاصة بالمحال والسلاسل المختلفة للتأكد من عدم إخفاء أى سلعة استراتيجية.

كما فتح نائب المحافظ نقاشا مع المواطنين المترددين على المحال والأسواق لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أى مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ بتحرير عدد من المحاضر تنوعت ما بين البيع بأسعار مبالغ فيها وعدم وجود فواتير.