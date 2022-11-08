رئيس وزراء اليونان: التحول فى ميدان الطاقة أصبح ضرورة استراتيجية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس وزراء اليونان فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" فى شرم الشيخ، إن الموازين التجارية والقدرة التنافسية عانت على مدار عقود، لذلك نعمل فى الوقت الحالى على اعتماد تعزيز القدرة التنافسية المستقبلية على موارد الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة.

وأضاف أن اليونان تعد رائدة فى مجال الطاقة المتجددة فما يقرب من نصف الكهرباء المتوفرة بالبلاد تأتى من الرياح والطاقة الشمسية والمياه، لافتا إلى أن بلاده تصنف من البلدان العشرة الأولى فى العالم من حيث استخدام طاقة الرياح والشمس.

وأكد طموح بلاده لمضاعفة القدرة على استخدام الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد حتى تصبح مصدرا للكهرباء لدول أوروبا إلى جانب نقل الطاقة والهيدروجين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وبذلك تكون فى قلب ممر جديد يعيد رسم خارطة الطاقة فى أوروبا.