الرئيس السيسي: مصر سعت مبكرا إلى التحول لنموذج تنموى مستدام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 04:33 مساءً -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الربط الكهربائي بين قارتى أفريقيا وأوروبا، سـوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفريقيا، لافتا إلى حرص مصر على دعـم جهود الدول الأفريقية، للنفاذ للطاقة النظيفـة مـن المصادر المتجددة، خاصة فى ظل مـا تتمتع بـه الكثير مـن الدول الأفريقية، بالعديد مـن مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة، ومن المنتظر أن تكون مصر، أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى إطلاق المرحلة الأولي من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "كل تلك الجهود، توضح سعي مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة، فـي سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسـق مـع جـهـود الحفاظ علـى البيئـة ومواجهـة تغير المناخ ليس فقط إيمانًا منها، بحـق أبناءها وأجيالها القائمـة في مستقبل أفضل وإنمـا أيضًا، لوعيهـا بـما يمثله التحول الأخضر، من فرصة واعـدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، في العديد من القطاعات الحيوية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية كلمته: "وفى ختام كلمتي، أجدد الشكر لكم وأود التأكيد علـى أن مصر لـن تـدخر جهدًا، في سبيل تشجيع الاستثمار، في مشروعات الطاقة الخضراء والوقود الأخضر لمـا يمثلـه التحول الأخضر، مـن فرصة واعـدة، لتحقيــق التنميـة الاقتصادية فـي مصر كما نثمن كافة الجهود، مـن أجـل نجـاح قمة المناخ العالمية cop27 في الخروج بتوصيات ناجحة قـادرة على إظهار وحدة المجتمع الدولي، ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه، إلا من خلال العمل الجماعي والتنفيذ الفعال".