الرئيس السيسي: أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى مناخ الاستثمار داخل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 04:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه قد أصبح للقطاع الخاص، ثقـة كبيرة في مناخ الاستثمار في مصر ويكفي أن أقول لكـم: إن هناك العديد من المشروعات جاري تنفيذها، فـي مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهـو مـا يؤكـد قـدرة الطاقة المتجددة، علـى جـذب الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية، فـي خلق مناخ استثماري، يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي، مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في إطلاق المرحلة الأولي من مشروع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "الربط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دورًا مهمًا فـي تعزيـز أمن الطاقـة؛ لذلك، تشـارك مصر بفاعلية كبيرة، في جميع مـشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء كمـا أنه جاري العمل، علـى مشروع خـط الـربط الكهربائي بين مصر واليونان حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.