رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - تفقد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لكافة الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة .

بدأت الجولة التفقدية بعرض تقديمى لإدارة البحوث الفنية والتطوير تناول إستعراض كافة التخصصات بها ، ومجهوداتها فى تطوير وتحديث أسلحة ومعدات القوات المسلحة وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يلبى إحتياجات القوات المسلحة .

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة وما يحتويه من معدات وأسلحة مختلفة تم تطويرها بإستخدام المستشعرات والتكنولوجيات المتقدمة بإدارة البحوث الفنية والتطوير ، وذلك إستمراراً لتنفيذ إستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة .

ونقل الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال البحوث الفنية والتطوير لما يبذلونه من جهد وعرق فى تأدية مهامهم بتفانٍ وإخلاص .

مؤكداً أن القوات المسلحة بما تملكه من منظومة متطورة فى كافة التخصصات قادرة على تنفيذ مهامها ، مشيداً بالأداء المتميز لإدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها ومواكبة التكنولوجيات المتقدمة .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .