عاجل- السيسى يدشن مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال جلسة "تدشين المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر باقتصادية قناة السويس"، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس يأتى فى إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وأن مصر تحرص على تذليل أى عقبات تواجه الاستثمار.

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