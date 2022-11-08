ختام الدورة التدريبية الأولى من مبادرة «ابدأ حياة» فى سوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات مبادرة تدريب وتأهيل العمالة المصرية والتى تأتى كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "ابدأ"ووزارة الإنتاج الحربى ومحافظة سوهاج.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتى تعتبر الذراع الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة والتى تعد أحد أهم أهدافها هو استدامة حياة كريمة للمواطنين إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.



وتأتى المبادرة بهدف توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية طبقا للمعايير الدولية، وتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى، بالإضافة إلى السعى نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية.

وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، وشملت برنامج تدريبى مهنى متكامل للشباب فى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، بحيث يتم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامج رياضى وترفيهى شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، ويأتى ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتى تعمل على تهيئة كل سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار توجيهات ودعم رئيس الجمهورية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة و"ابدأ" من أجل بناء الإنسان المصرى، مضيفا أنه بموجب هذا التعاون سيتم تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من الشباب على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية من خلال سيارات متنقلة مجهزة تابعة للوزارة، كما سيتم عقد محاضرات توعوية بمختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها تنمية القدرات الفكرية للمواطنين ونشر الوعى الثقافى لهم والمساهمة فى حماية المجتمع والأفراد من مختلف الظواهر السلبية مثل مخاطر الإدمان.

يأتى ذلك إيمانا من الجهات المشاركة بأهمية توحيد الجهود وتكاتف كل جهود مؤسسات الدولة، وفى اطار دور المبادرات الرئاسية فى استدامة حياه كريمة للمواطنين وتحقيق التكامل الاقتصادى عن طريق تأهيل وتدريب المواطنين لضمان إمكانية إيجاد فرص عمل مناسبة.