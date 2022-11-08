السيسى: مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية فرصة للتشاور والتنسيق

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تقديره لرئيس وزراء النرويج، مشيدا بالدور القيادى للنرويج فى مواجهة التغير المناخى والتعامل مع آثاره والذى يتضح فيه التزامها السياسى على أعلى مستوى لدعم عمل المناخ الدولى والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.





كما أعرب الرئيس خلال جلسة "تدشين المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر باقتصادية قناة السويس"، على هامش مؤتمر المناخ cop27، اليوم الثلاثاء، عن سعادته للمشاركة فى تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأول لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح، أن خير دليل على ذلك اجتماع اليوم لتدشين المرحلة الأولى من المشروع الأول لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يمثل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة للدول الفاعلة على صعيد مواجهة تغير المناخ، والتوافق الدولى على المستوى السياسى على الموضوعات المختلفة التى يتم التفاوض بشأنها خلال مؤتمرات المناخ.

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