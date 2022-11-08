السيسى: مصر تشارك بفاعلية فى مجالات الربط الكهربائى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر المناخ cop27، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تحرص على تذليل أى عقبات تعوق تلك الاستثمارات ووضع خارطة طريق لزيادة تلك الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن القطاع الخاص أصبح لديه ثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر ويكفى أن هناك العديد من المشروعات جارى تفيذها لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وهو ما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن مصر تشارك بفاعلية فى مجالات الربط الكهربائى وأسواق الكهرباء، كما أنه جارى العمل على خط الربط الكهربائى بين مصر واليونان حيث ستكون مصر جسرا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.

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