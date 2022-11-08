وزير التعليم يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمدينة شرم الشيخ، عمدة مدينة طوكيو اليابانية، كويكى يوريكو، اليابانية والوفد المرافق لها؛ لبحث ملفات التعاون المشتركة، وذلك ضمن زيارتها إلى مصر للمشاركة فى قمة المناخ COP 27.





وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من مجالات التعاون، وبحث فرص التبادل الطلابى بين مصر واليابان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد الدكتور رضا حجازى، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر واليابان فى مجالات التعليم، والتى كان من ثمارها العديد من المشاريع المشتركة، والتى من بينها المدارس المصرية اليابانية.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير العديد من المقترحات مثل: عمل برامج مآخاة بين المدارس الثانوية المصرية واليابانية وربط المدارس المصرية بنظيرتها اليابانية وبرامج استضافة أسرية، والتى لاقت ترحيبا واسعا من عمدة طوكيو.

وأكدت عمدة طوكيو على اهتمام اليابان بعمل برنامج تبادل طلابى للعمل على تفعيل العديد من البرامج العلمية بين مصر واليابان.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى.