وزير التعليم يبحث مع عمدة طوكيو تعزيز التعاون الثنائى

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من مجالات التعاون، وبحث فرص التبادل الطلابى بين مصر واليابان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشاد الدكتور رضا حجازى، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر واليابان فى مجالات التعليم، والتى كان من ثمارها العديد من المشاريع المشتركة، والتى من بينها المدارس المصرية اليابانية.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير العديد من المقترحات مثل: عمل برامج مآخاة بين المدارس الثانوية المصرية واليابانية وربط المدارس المصرية بنظيرتها اليابانية وبرامج استضافة أسرية، والتى لاقت ترحيبا واسعا من عمدة طوكيو.
وأكدت عمدة طوكيو على اهتمام اليابان بعمل برنامج تبادل طلابى للعمل على تفعيل العديد من البرامج العلمية بين مصر واليابان.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى.
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