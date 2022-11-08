نص الكلمة.. السيسى: مصر ستكون جسرا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا

جدة - نرمين السيد - نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة السيد یوناس جار ستوره، رئيس وزراء مملكة النرويج،

السيدات والسادة الحضور،

بدايـة، يسعدنى ويشرفنى، مشـاركة سيادتكم تدشين المرحلة الأولى، من المشـروع لأول لإنتـاج الهيدروجين الأخضـر، بالمنطقـة الاقتصـادية لقنـاة السويس وذلك على هامش القمة العالمية للمناخ COP-27.



وأغتنم هذه الفرصـة، لأعـرب عـن خـالص التقدير، للسيد "يونـاس جـار ستوره"، رئيس وزراء مملكة النرويج وأن أشيد بالدور القيادى للنرويج، فى مواجهـة تغيـر المناخ والتعامـل مـع آثـاره والذى يتضـح فى التزامها السياسى، علـى أعلـى مستوى، بدعم عمـل المناخ الدولى، وتعزيـز جـهـود التحـول العـادل نحـو الاقتصاد الأخضر.



ولعـل خيـر دلـيـل علـى ذلـك، هـو اجتماعنـا اليـوم، لافتتاح المرحلـة الأولـى، مـن مشـروع إنتـاج الهيدروجين الأخضـر وهو ما يمثـل فرصة للتشاور والتنسيق، بين مجموعـة كبيـرة مـن الـدول الفاعلة، على صعيد جـهـود مواجهـة تغيـر المنـاخ ولحشـد التوافـق الدولى علـى المستوى السياسى، حـول الموضوعات المختلفة، التى يتم التفاوض حولها، خلال مؤتمرات الأطراف.

السيدات والسادة الحضور،

مـن هـذا المنطلـق، وفى ظـل الاهتمـام العالمى المتسارع بالطاقات المتجـددة، وتحسين تقنيات توليد الكهربـاء مـن مصـادر الطاقة المتجـددة والتى تزامنـت مـع الاهتمام العالمى المتزايد، بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى وفى إطار الاستفادة مـن ثـروات مصـر الطبيعيـة، وبخاصـة مصـادر الطاقـة المتجـددة فقـد تـم فى عـام 2016، اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمسـتدامة فى مصـر حتى عـام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجـددة فى مـزيج الطاقـة، لتصـل نسبتها إلى حوالى "42٪" عـام 2035.

هذا وقد اتسـقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مـصـر مـع استراتيجية التنميـة المستدامة "رؤيـة مصـر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنيـة للتغيرات المناخية 2050"، و"الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة".

ويعد المشروع العملاق، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم وهو ما يمكننا من تصدير الهيدروجين الأخضر بسهولة، إلى أوروبا ومختلف القارات الأخرى.

السيدات والسادة الحضور،

لقد اتخذت مصـر العديـد مـن الإجـراءات، لتعزيـز الاستفادة من الإمكانيات الهائلـة، مـن الطاقات المتجددة التى تمتلكهـا مصـر وذلـك مـن خـلال تشجيع القطـاع الخـاص علـى الاستثمار، فى مجـال إنشاء وتملـك وتشغيل محطات إنتـاج وبيـع الكهرباء، المنتجـة مـن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما تحرص الدولة المصرية، على تذليل أية عقبات تعوق تلك الاستثمارات ووضع خارطة طريق، لزيادة نسبة تلك الاستثمارات.. خلال السنوات القادمة.

وقد أصبح للقطاع الخـاص، ثقـة كبيـرة فـى منـاخ الاستثمار فى مصر ويكفى أن أقول لكـم: إن هناك العديد من المشروعات جـارى تنفيذها، فـى مـجـال إنتـاج الكهرباء من طاقـة الرياح والطاقة الشمسية وهـو مـا يؤكـد قـدرة الطاقة المتجددة، علـى جـذب الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنيـة، فـى خـلـق مناخ استثمارى، يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابى، مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

ومما لا شـك فـيـه، أن الربط الكهربائى وتجـارة الطاقـة يلعبـان دورًا مهمًا فـى تعزيـز أمـن الطاقـة؛ لذلك، تشـارك مصـر بفاعليـة كبيـرة، فـى جميـع مـشـاريـع الـربط الكهربائى الإقليمى وأسواق الكهربـاء كمـا أنه جارى العمل، علـى مشروع خـط الـربط الكهربائى بين مصر واليونان حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

ومـن الـجـدير بالذكر، أن الربط الكهربائى بين قارتى أفريقيا وأوروبا، سـوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجهـا مـن مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا، وتحرص مصر، على دعـم جـهـود الـدول الأفريقيـة، للنفاذ للطاقـة النظيفـة مـن المصـادر المتجـددة خاصـة فـى ظـل مـا تتمتـع بـه الكثيـر مـن الـدول الأفريقيـة، بالعديـد مـن مصـادر الطاقة المتجددة غير المستغلة ومن المنتظر أن تكون مصر، أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا.

السيدات والسادة الحضور،

كل تلك الجهود، توضـح سـعى مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالـة، فـى سبيل التحـول إلـى نموذج تنموى مستدام يتسـق مـع جـهـود الحفاظ علـى البيئـة ومواجهـة تغير المناخ ليس فقط إيمانًـا منهـا، بحـق أبنائها وأجيالها القائمـة فى مستقبل أفضل وإنمـا أيضًا، لوعيهـا بـما يمثله التحول الأخضر، من فرصة واعـدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فى العديد من القطاعات الحيوية.



وفى ختام كلمتى، أجـدد الشكر لكـم وأود التأكيـد علـى أن مصر، لـن تـدخر جهدًا، فى سبيل تشجيع الاستثمار، فى مشروعات الطاقة الخضراء والوقود الأخضر لمـا يمثلـه التحول الأخضر، مـن فرصة واعـدة، لتحقيــق التنميـة الاقتصادية فـى مصر كما نثمن كافة الجهود، مـن أجـل نجـاح قمة المناخ العالمية COP-27 فى الخروج بتوصيات ناجحة قـادرة على إظهار وحدة المجتمع الدولى، ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه، إلا من خلال العمل الجماعى والتنفيذ الفعال.

وشكرًا لكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.