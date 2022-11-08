الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات والجهات البحثية المختلفة وتحقيق التعاون العلمى فى شتى المجالات.
ونقل اللواء إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً اعتزاز الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى مجال العمل الأكاديمى والبحثى وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية والمعملية والتعليمية فى المجالات الهندسية المختلفة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور الحيوى للكلية الفنية العسكرية فى دعم العمل البحثى المشترك وتقديم الخدمات الإستشارية الهندسية بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
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