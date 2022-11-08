السيسى: يمكننا تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا والدول الأخرى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر عام 2016 اعتمدت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم اندماج الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035.





وأضاف الرئيس خلال جلسة "تدشين المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر باقتصادية قناة السويس"، على هامش مؤتمر المناخ cop27، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن المشروع العملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتى فى أحد المواقع الاستراتيجية على مستوى العالم ما يمكننا من تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا والدول الأخرى.

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