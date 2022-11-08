الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات والجهات البحثية المختلفة وتحقيق التعاون العلمى فى شتى المجالات ، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية للبحث العلمى وتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم نقل وتسويق التكنولوجيا لورش العمل والمشروعات البحثية والدراسات العليا .

وألقى اللواء أستاذ دكتور / إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً إعتزاز الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى مجال العمل الأكاديمى والبحثى وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية والمعملية والتعليمية فى المجالات الهندسية المختلفة .

كما أعرب الأستاذ الدكتور / عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ، مشيراً إلى الدور الحيوى للكلية الفنية العسكرية فى دعم العمل البحثى المشترك وتقديم الخدمات الإستشارية الهندسية بما يعود بالنفع على الدولة المصرية .