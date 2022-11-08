الرئيس السيسي يؤكد جاهزية مصر للتحرك نحو انتاج الهيدروجين الأخضر للدول الإفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاهزية مصر للتحرك من أجل انتاج آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة لانتاج الهيدروجين الاخضر، ليس في مصر فقط ، وإنما بالدول الإفريقية على غرار تونس وموريتانيا والجزائر وباقي دول القارة .

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، في كلمته اليوم /الثلاثاء/ في ختام فعاليات المائدة المستديرة "مستقبل الطاقة .. الهيدروجين الأخضر" ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، إنه حان الوقت للاستعداد والتنفيذ الحقيقي والتحرك الفعال والحاسم من أجل تنفيذ كافة قضايا المناخ التى تم الحديث عنها خلال مؤتمر (كوب27).

وأضاف الرئيس"أنه التقى بالعديد من رؤساء الشركات الذين حضروا المؤتمر وكان الحديث معهم عن استعداد مصر للتحرك وبقوة حتى نلبي التخطيط والفكر المستقبلي لانتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة وبسرعة، لأن ذلك سوف يخدم الدول النامية وإعطائها الفرصة للتقدم".

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن تنضم كل الدول الموجودة في هذا المجال (انتاج الهيدروجين الأخضر) وأن تتحرك فيه وبسرعة دون خوف على الأموال، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الموجودين الذين أعلنوا استعدادهم لاستقبال هذه الشركات والتكنولوجيا على أراضيهم ومن ضمنها مصر.

ووجه الرئيس، الشكر للحاضرين على كل ما طرحوه خلال هذه الجسلة سواء من الرؤساء أورؤساء الوزارات أو الشركات، قائلا:" وعلينا التنفيذ".