أخبار مصرية

السيسي: جاهزون لاستقبال آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أمله فى انضمام دول العالم إلى منتدى الهيدروجين الأخضر، قائلا: "أتمنى ان تنضم كل الدول فى هذا المجال ونتحرك وبسرعة دون خوف على الأموال، لأن هناك طبعا دراسات بتقول ان التكنولوجيا لسه في بدايتها، ممكن نخطئ ونصلح أخطاءنا تباعًا ونتحرك وبفاعلية".

وأضاف الرئيس خلال فعاليات المائدة المستديرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة .. الهيدروجين الأخضر" على هامش مؤتمر قمة المناخ: "كتير من اللى طرحوا أفكار لاستقبال الشركات والتكنولوجيا ومن ضمنها مصر جاهزين للتحرك لاستقبال آلاف الميجاوات وات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر".

في نهاية كلمته قال الرئيس السيسى: "بشكركم الحقيقة على حضوركم وكل ما أفضتم به فلننفذ ما نتكلم عنه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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