رئيس الوزراء يلتقي نظيره اللبنانى على هامش فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - ميقاتى: سرعة استجابة الرئيس السيسى لاحتياجات لبنان يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، السيد/ نجيب ميقاتى، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ COP27.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على الأهمية البالغة التى توليها مصر للعلاقات التاريخية مع لبنان الشقيق، لا سيما فى هذه الأوقات الحرجة التى تمر بها البلاد، مضيفاً أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة للبنان الشقيق.

من جانبه، توجه ميقاتى بالتهنئة للدولة المصرية على استضافتها المتميزة لفعاليات مؤتمر المناخ، متمنياً توصل المجتمعين إلى نتائج تخدم أهداف البشرية فى وضع حد للظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وأعرب رئيس الوزراء اللبنانى عن امتنان بلاده لسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطالب واحتياجات لبنان من المستلزمات الطبية، قائلاً: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا.

وفى ختام المقابلة، أعرب ميقاتى عن تمنياته لمصر الشقيقة وشعبها بدوام التنمية والاستقرار.