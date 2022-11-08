أمطار خفيفة.. حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات غدا

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيـف فى أول الليـل مـائـل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر علـى أغلب الأنحاء.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

شلاتين 28 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 25 17

مطروح 24 15

السلوم 24 15

سيوة 25 12

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 26 18

كاترين 29 12

رأس سدر 27 14

نخل 23 13

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 26 21

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 21

الفيوم 26 15

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 26 15

قنا 27 14

الأقصر 28 16

أسوان 28 17

الوادى الجديد 27 10

أبوسمبل 28 16

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21

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