محيى الدين: العمل المناخى ينبغى أن يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية كما أن العمل المناخى ينبغى أن يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الخاصة بتقرير مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ بتكليف من الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى المناخ COP27 وCOP26 بحضور فيرا سونجوى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة ونيك سترن، وهو أستاذ فى الاقتصاد والحكومة، ورئيس معهد غرانثام للبحوث، وألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ.

وأضاف رائد المناخ أن أهم ما يميز هذا التقرير أنه يركز على كيفية وآليات التنفيذ فى إطار نهج شمولى يدمج العمل المناخى فى إطار التنمية المستدامة.



كما أعرب محيى الدين عن تطلعه فى أن تستمر الرئاسة المصرية لقمة المناخ ممثلة فى وزير الخارجية سامح شكرى فى التعاون مع الشركاء المعنيين بهذا الصدد حتى يتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ من خلال تعزيز الشراكات وحشد التمويل اللازم من القطاع العام والخاص ورسم السياسات اللازمة.

كما أكد محيى الدين ضرورة تبنى منهج متكامل يضع فى الاعتبار الديناميكيات الاقتصادية الخاصة بالقارة الإفريقية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ووصولها لمستحقيها.

جدير بالذكر أن لجنة الخبراء قد اجتمعت بالقاهرة الشهر الماضى لمناقشة مسودة التقرير الذى يرصد أبرز الفجوات ذات الصلة بتمويل العمل المناخى وتحديد أسبابها واقتراح توصيات لحشد التمويل اللازم لدعم العمل المناخى، مع التأكيد على الدور الحيوى لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية ككل فى المشاركة بقوة ليس فقط فى تهيئة الظروف للاستثمار، ولكن أيضا فى العمل على إدارة المخاطر وتقليلها وتقاسمها.