دفعة 2019.. مندوبو مجلس الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية (صور)

جدة - نرمين السيد - أدى المندوبون المساعدون الجدد من دفعة 2019 والمعينين بالقرار الجمهورى رقم 442 لسنة 2022، وعددهم 170 قاضيا اليمين القانونية أمام المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وبحضور أهالى وأقارب الأعضاء الجدد.





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