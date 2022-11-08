بعد إطلاق الرئيس إنتاجه بالعين السخنة.. ما هو الهيدروجين الأخضر؟(فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلمة أمام المائدة المستديرة "الاستثمار فى مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر"، مؤكدا أن مصر مستعدة للتحرك وبقوة لتلبية التخطيط والفكر المستقبلى لإنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة بسرعة.





وأعلن الرئيس خلال المائدة، إطلاق مبادرة بالشراكة مع بلجيكا فى مجال الهيدروجين الأخضر. ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن الهيدروجين الأخضر:- وأكد أن مصر مستعدة لاستقبال الشركات على أراضيها للتحرك لإنتاج آلاف الميجاوات وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

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