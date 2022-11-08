المستشار الألمانى يؤكد للسيسى حرص بلاده على دعم الإجراءات الطموحة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة المستشار الألمانى إلى مصر، مشيداً بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولى البلدين وآخرها زيارته إلى برلين فى يوليو الماضى، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسى.

من جانبه، أعرب المستشار الألمانى عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدياً إعجابه الشديد بالتنظيم المصرى المتميز للقمة العالمية للمناخ، ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الملحوظ الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تعتبرها ألمانيا شريكاً قويا للتعاون ولمواجهة التحديات المشتركة.



وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس اعرب عن التطلع لتعزيز مساهمة ألمانيا فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، من خلال زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، لاسيما فى قطاعات توطين الصناعة والطاقة كالهيدروجين الأخضر والسياحة، والتعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك فى ضوء الفرص الواعدة بالمشروعات القومية الكبرى على امتداد رقعة الجمهورية.

ومن جانبه؛ أكد المستشار "شولتز" حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة للبلدين لدعم وتعزيز عمل المناخ على المستوى الدولى.