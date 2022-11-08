تخريج أول دفعة من شباب مبادرة ابدأ حياة بسوهاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" تخريج أول دفعة من شباب مبادرة ابدأ حياة بسوهاج. جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة "، واستمرت لمدة 3 أسابيع. وألقى محافظ سوهاج كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جهوده المخلصة فى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة فى كافة ربوع الجمهورية، ورؤيته الثاقبة فى تدشين مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، التى كان لها عظيم الأثر فى تغيير واقع الريف، خاصة بمحافظة سوهاج، ومواجهة التحديات على كافة المستويات ولا سيما على الصعيد الاقتصادى.

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