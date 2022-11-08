رئيس الوزراء يلتقي نظيره الكرواتي على هامش فعاليات قمة المناخ COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 02:26 مساءً - بلنكوفيتش: مصر باتت تحتل مكانة مهمة على صعيد ملف قضايا المناخ فى العالم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ أندريه بلنكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، على هامش فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وكرواتيا على كافة المستويات، حيث يشهد البلدان تنسيقا جيدا في المحافل الدولية، بالإضافة إلى تمتع البلدين بعلاقات تاريخية ودية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسئولي البلدين. كما هنأ كرواتيا على اعتماد المجلس الاقتصادي والمالي للاتحاد الأوروبي رسميا الخطوة النهائية لانضمام كرواتيا لمنطقة اليورو، بدءا من الأول من يناير ٢٠٢٣ لتصبح العضو العشرين بالمنطقة.

وتناول الاجتماع أيضا مجالات التعاون الواعدة الجاري التفاوض بشأنها مع الشركات الكرواتية، استكمالا لمسيرة المشاركات الناجحة للشركات الكرواتية فى المشروعات المصرية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى التعاون في مجال السياحة بين البلدين، وضرورة العمل على تشجيع الوكالات السياحية على تنظيم برامج للسائحين الكروات لزيارة مصر.

من جانبه، توجه رئيس الوزراء الكرواتي بالتهنئة لمصر على استضافتها المتميزة لقمة المناخ، مؤكداً أن مصر باتت تحتل مكانة مهمة على صعيد ملف قضايا المناخ فى العالم.

كما أثنى بلنكوفيتش على ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من موضوعات مهمة للغاية، ورسائل قوية، سوف تفيد العمل الدولى الجماعى.

وفي ختام المقابلة، تم الاتفاق على تحديد موعد لتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا، خلال زيارة يتم ترتيبها لرئيس وزراء كرواتيا إلى مصر خلال النصف الأول من العام القادم.