القائم بأعمال رئيس وزراء مالى: لن ننسى أبدا تضحيات المصريين من أجلنا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، عبدالله مايجا، القائم بأعمال رئيس وزراء مالى، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر المناخ COP27، بحضور وزير خارجية مالى.





واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع دولة مالى ودعم وحدة أراضيها، وكذا دعم مصر للجهود التى تبذلها دولة مالى لمكافحة الإرهاب، والجماعات المتطرفة، وكل أشكال العنف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الدور الذى تلعبه مصر فى مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، من خلال دور الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل السمح، فضلاً عن إمكانية استفادة مالى من نشاط مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذى جرى تدشينه فى القاهرة مؤخراً.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال رئيس الوزراء المالى عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، وامتنانها للدور الكبير الذى تقوم به مصر فى دعم قضايا الدول الإفريقية، معرباً بوجه خاص عن تقدير بلاده البالغ للتضحيات التى بذلها أفراد البعثة المصرية لحفظ السلام فى مالى، مؤكداً أن شعب مالى لن ينسى أبداً هذه التضحيات الغالية التى بذلها الأشقاء المصريون من أجل إحلال الاستقرار فى مالى.

وأشاد المسؤول المالى بتنظيم مصر المتميز لقمة المناخ، معتبراً أنه يمثل مصدر فخر لإفريقيا بأسرها، كما أثنى على ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى من رسائل مهمة، سواء ما يخص قضايا المناخ، أو الدعوة لإحلال السلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية.

فى ذات السياق، أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء المالى بالدور المهم والمحورى الذى يقوم به الأزهر الشريف فى نشر تعاليم الإسلام السمحة، ومحاربة وتفنيد الفكر المتطرف.

واختتم مدبولى المقابلة بإعادة التأكيد على أن مصر لن تألو جهداً فى تقديم يد العون للشعب المالى فى المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.