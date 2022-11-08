السيسى فى مائدة «مستقبل الطاقة»: الوقت ده للتنفيذ الحقيقى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن شكره لحضور المائدة المستديرة "الاستثمار فى مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر"، على النقاش والطرح الذى تم من الجميع سواء من رؤساء أو رؤساء وزارات أو شركات.





وأضاف خلال كلمته أمام المائدة المستديرة "الاستثمار فى مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر"، على هامش مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء: "كل اللى اتكلم إدانا فرصة، الوقت ده وقت التنفيذ الحقيقى والاستعداد مش للمخاطرة، ولكن للتحرك الفعال والحاسم من أجل تنفيذ كل الكلام والنقاش".

وأوضح أنه التقى برؤساء الشركات الموجودة فى المائدة، متابعا: "كان كلامى معاهم إننا مستعدين نتحرك وبقوة حتى نلبى التخطيط والفكر المستقبلى لإنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة بسرعة، لأن ده هيخدم الدول النامية ونديها فرصة إنها تتقدم وهيخدم موضوع المناخ، اللى حريصن على التحرك فيه وبسرعة".

وتابع: "أتمنى كل الدول تنضم لينا ونتحرك وبسرعة دون خوف على الأموال لأن الدراسات بتقول إن التكنولوجيا فى بدايتها، ممكن نخطئ ونصلح أخطائنا فيما بعد تباعا، فالنتحرك بفاعلية، وكتير من اللى طرحوا استعدادهم لاستقبال الشركات على أراضيهم ومن بينها مصر مستعدين للتحرك لآلاف الميجاوات وإنتاج الهيدروجين الأخضر مش فى مصر بس ولكن فى الدول الإفريقية، وبشكركم على حضوركم وعلى ما أفاضتم به، ولننفذ ما تحدثنا عنه".