لا للهجرة غير الشرعية.. ورشة عمل بالشرقية

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وافتتح احمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية ورشة العمل، مثنيا على دور وزارة القوى العاملة وقياداتها الرشيدة لتبنى عدد من المبادرات البناءة لنشر الوعى فى كافة المجالات التى تخص العمل والعمال، كما أستعرض لبعض الآثار السلبية ومخاطر الهجرة الغير شرعية ودور الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.
وافتتح احمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية ورشة العمل، مثنيا على دور وزارة القوى العاملة وقياداتها الرشيدة لتبنى عدد من المبادرات البناءة لنشر الوعى فى كافة المجالات التى تخص العمل والعمال، كما أستعرض لبعض الآثار السلبية ومخاطر الهجرة الغير شرعية ودور الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف وكيل المديرية، انه تم خلال الورشة مناقشة إتفاقية العمل الجبرى رقم 29 لسنة 1930، وإتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957، وشرح اتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138 لسنة 1973، وإتفاقية أسرأ أشكال عمل الطفل رقم 182 لسنة 1973، كما تم القاء محاضرة موسعة حول الإطار القانونى الدولى، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالإشخاص وخاصة النساء والأطفال، وقانون رقم 82 لسنة 2017 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والتعرف على اللجنة الوطنية التنسيقية، فضلا عن الكشف المبكر والمؤشرات لضحايا الإتحار بالبشر.
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