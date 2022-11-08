السيسى يتحدث بقمة مبادرة عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، كلمة أمام مبادرة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وذلك على هامش مؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال القمة:- يذكر أن الرئيس السيسى، أكد خلال الكلمة أن مصر حرصت على الانضمام للمبادرة منذ 2019، إيمانا منها بأهمية دور المبادرة فى إطار مواجهة تغير المناخ بين دول أعضاء المبادرة وتعزيز عمل المناخ والتغلب على أثاره السلبية في المنطقة.

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