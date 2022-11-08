منتدى شباب العالم يناقش تفاصيل مبادرة شباب بلد فى COP27

جدة - نرمين السيد - استعرضت الجلسة الثانية من جلسات منتدى شباب العالم ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 بالمنطقة الخضراء، تفاصيل مبادرة "شباب بلد"، والتى أطلقت فى يناير الماضى أثناء منتدى شباب العالم الذى عقد فى شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





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