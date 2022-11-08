جدة - نرمين السيد - وقع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اتفاقية تسوية مع عدد من المستثمرين بحضور المستشار مصطفى البهتيتى مساعد وزير العدل لفض المنازعات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل بروض الفرج وإعمالًا لقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.





وبتوقيع الاتفاقية تم إنهاء جميع النزاعات القانونية بين محافظة القاهرة والمستثمرين تمهيدًا لاتمام التعاقد بين الطرفين لتنفيذ المشروعات الإستثمارية المقرر إقامتها بالمنطقة. وأكد عبدالعال، أن توقيع الاتفاقية يأتى ضمن الإجراءات التى تتخذها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتذليل المعوقات التى تواجههم فى إطار القانون لخلق بيئة استثمارية تساعد على جذب الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل. كما أكد محافظ القاهرة، أن توقيع العقود دليلا على حرص الدولة المصرية على تسوية المعاملات المالية بشكل ودى توافقى يراعى مصالح الأطراف، كما يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين فى التعامل داخل مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يوقع اتفاقية تسوية مع عدد من المستثمرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.