مسؤول ألمانى: بدء أولى مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر سيكون مصدرا للعالم

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول بإحدى الشركات الألمانية المنتجة الطاقة المتجددة، إنه من المتاح اليوم أن نكون شراكات بدعم الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى؛ لبدء أول مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر ليكون مصدرًا للعالم أجمع من الهيدروجين الأخضر.





وأضاف فى كلمته بجلسة "الاستثمار فى مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر" على هامش مؤتمر المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى: بالتالى سوف نطلق هذا المشروع ونبذل قصارى جهدنا لتحقيقه، وهناك جهود حثيثة لإطلاق بعض المبادرات الأخرى تتعلق بنفس الأمر نتمنى تحقيقها، موضحا أن هناك تركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر فى ضوء وجود التمويل، لضمان استمرار المشروعات التى تستهلك الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى الاهتمام الكبير لهذه المشروعات من قبل الاتحاد الأوروبى. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم الثلاثاء فى المائدة المستديرة "الاستثمار فى مستقبل الطاقة - الهيدروجين الأخضر"، والتى عقدت فى إطار مؤتمر المناخ (COP 27) بشرم الشيخ. وركزت المائدة المستديرة على سبل تعزيز الاستثمارات فى مجال الهيدروجين الأخضر لمواجهة التغير المناخى وتفعيل دور القطاع الخاص فى ذلك المجال.

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