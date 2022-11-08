الرئيس السيسي يعلن مبادرة "المنتدى العالمى للهيدروجين الأخضر" مع بلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:29 مساءً -

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق مبادرة جديدة باسم "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد" بالتعاون مع بلجيكا.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى كلمته بجلسة مستقبل الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ: "إن ما يدعونى إلى طرح هذه الشواغل عليكم هو ثقتى فى أن حوارنا اليوم، لابد وأن يخرج بخطوات تنفيذية واضحة، نتوافق عليها جميعًا تصل بنا إلى آليات وحلول ناجعة، تدفعنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة، فى تحول الطاقة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "من هذا المنطلق، واتساقًا مع مبدأ التنفيذ، الذى نركز عليه فى هذه القمة اسمحوا لى أن أعلن من هنا، عن مبادرة جديدة، عملت عليها مصر وبلجيكا، خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعدنى اليوم، وبالشراكة مع فخامة السيد ألكسندر دى كروو، رئيس وزراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة (المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد) والتى تهدف إلى إنشاء منصة دائمة، للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات، ومؤسسات التمويل العاملة فى هذا المجال بغرض تنسيق السياسات والإجراءات، وخلق ممرات للتجارة والاستثمار فى الهيدروجين بما يساهم فى الإسراع من وتيرة الانتقال العادل، الذى نصبو إليه جميعًا.

واختتم الرئيس قائلا: "وفى ضوء أن هذه المائدة، تجمع بعض كبريات الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين، ورؤساء المنظمات والشركات العاملة فى هذا القطاع فإننى أتطلع إلى نقاش هادف ومثمر وبناء نستمع فيه إلى التوجهات والآراء المختلفة ونتعرف من خلاله على أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة وإننى لعلى ثقة، أننا سنخرج اليوم، أكثر فهمًا لطبيعة المسألة، وأكثر وعيًا بحجم العمل، الذى يتعين علينا القيام به فى هذا الإطار، لتحقيق ما نطمح إليه".