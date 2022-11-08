وزير النقل يشهد تدشين منظومه اداره وشحن السيارات الكهربائيه بمدينه شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27قام اليوم الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل وبحضور كل من اللواء/ خالد فوده محافظ جنوب سيناء والمهندس/ محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات منصور بتدشين منظومه اداره وشحن السيارات الكهربائيه بمدينه شرم الشيخ تنفيذا لاتفاق الرعايه لنقل الوفود الرسميه خلال مؤتمر المناخ باستخدام السيارات الكهربائيه كمكون عينى يتمثل في هذه المنظومه والتى تتكون من محطات شحن للسيارات الكهربائيه بعدد ١٨موقع وعدد ١٠٦نقطه شحن وعدد ١٥٠سياره كهربائيه وذلك بالتعاون بين وزاره النقل ممثله في هيئه تخطيط مشروعات النقل وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ومحافظه جنوب سيناء وحيث تم اختيار مواقع مميزه ومجهزه للمشروع لاتعيق حركه المرور

واكد الوزير أن هذا التدشين يعتبر تمهيدا لإعلان التصنيع المحلى للسيارات الكهربائيه في مصر والذي سيبدأ بتجميع تلك السيارات ثم الانطلاق للتصنيع وذلك في إطار توجيهات فخامه الرئيس لتوطين صناعه السيارات في مصر لخلق فرص عمل واحداث نقله اقتصاديه للمنتج المصرى لتحقيق الاكتفاء الداخلى وتقليل الطلب على العمله الاجنبيه مقدما التهنئة لمجموعة منصور على الرعاية الحصرية لنقل الوفود الرسمية خلال المؤتمر ومشيرا إلى بدء تجميع السيارات الكهربائية في مصر من خلال التعاون بين مجموعة منصور وشركة جنرال موتورز

هذا وقد قام البنك التجارى قطاع المؤسسات والعلاقات الحكوميه بدعم منظومه التحصيل الاليكترونى بعدد ١٥٠ ماكينه قبول الدفع.