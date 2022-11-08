الرئيس البلغارى يشكر الرئيس السيسى على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ COP 27

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - وجه رئيس بلغاريا، رومن راديف، الشكر للرئيس السيسي على تنظيم هذا الحدث الهام – مؤتمر المناخ COP 27- بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن بلغاريا تعمل على تعظيم الأنشطة الصناعية التي تتبنى مصدر الهيدروجين الأخضر، كمصدرا أساسيا للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.

أضاف رئيس بلغاريا، في كلمته بجلسة "الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر" على هامش مؤتمر المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بلغاريا بنت قرية الهيدروجين الأخضر لإنتاج أطنان من المصدر في الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس بلغاريا، رومن راديف، أن بلاده أصبحت دولة انتقالية للطاقة، مشددا: "ليس من السهل أن نسير في هذا المسار – الهيدروجين الأخضر - بدون التعاون وتكون الشركات بين الدول لإنتاج الهيدروجين الخضر".