رئيس وزراء فلسطين: نحن نستهلك حوالى 2.7 لتر مياه لكل شخص في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - قدم محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، التهاني لمصر على الجهد الرائع والتنظيم الممتاز لكوب 27، مشيرا إلى ان فلسطين ليست الدولة الوحيدة في شرق المتوسط المتأثرة بالتغير المناخي، داعيا لدراسة قضايا المناخ بكل أوجهها وجوانبها.

قال رئيس وزراء فلسطين خلال قمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نحن نستهلك حوالى 2.7 لتر مياه لكل شخص في فلسطين، في المقابل يوجد عجز كبير، ولابد أن نتذكر أن هناك مشكلة بشأن التعاون والحقوق المائية.

تابع "أشتية": نحتاج نقلة نوعية تتعلق بسلوك الافراد والسكان والجهات الصناعية، ولابد من وقف كافة الأعمال الهدمية ضد البيئة.