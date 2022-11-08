السيسى: مصر حرصت على الانضمام لمبادرة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية كانت حريصة على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى فى عام 2019 للمرة ألأولي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، أن مصر تؤمن بأهمية الدور الذي تقوم به هذه المبادرة في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ، وبما يساهم في تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية في محيطنا الإقليمية.