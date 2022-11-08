أخبار مصرية

السيسى: مصر حرصت على الانضمام لمبادرة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية كانت حريصة على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى فى عام 2019 للمرة ألأولي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة رؤساء مبادرة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، أن مصر تؤمن بأهمية الدور الذي تقوم به هذه المبادرة في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ، وبما يساهم في تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية في محيطنا الإقليمية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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