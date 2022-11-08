جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع القياسات المتعلقة بإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى وبن زايد يشهدان توقيع مذكرة لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.