السيسى يعلن مبادرة بالشراكة مع بلجيكا فى مجال الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن حوارنا اليوم يخرج بنتائج إيجابية لتحقيق أهداف التحول فى مجال الطاقة.



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن حوارنا اليوم يخرج بنتائج إيجابية لتحقيق أهداف التحول فى مجال الطاقة. وأعلن الرئيس خلال كلمة له بجلسة "مستقبل الطاقة" على هامش أعمال مؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ، مبادرة بالشراكة مع بلجيكا فى مجال الهيدروجين الأخضر.

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