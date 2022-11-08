بمشاركة 15 كيانا.. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق قافلة ستر وعافية 4

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الثلاثاء، قافلة "ستر وعافية 4" لأهالى قرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ؛ لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف.





تأتى قوافل "ستر وعافية" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الاولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر للاطمئنان على أهالينا.

وتوزيع شنط العناية الشخصية بالسيدات، وكذلك قياس وتركيب اجهزة تعويضية لذوى الهمم، وتوفير سيارة لصيانة الاجهزة التعويضية والكراسى المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدى والصحة الانجابية وخدمات تنظيم الأسرة.

تتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ولأعطاء وإقامة معرض ملابس وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات اخرى، وكذلك توجيه رسائل للحفاظ على البيئة دعماً لمؤتمر المناخ Cop 27 بشرم الشيخ.

شارك فى القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف وهم (جمعية رعاية مرضى الكبد - جمعية مصطفى محمود - صناع الخير - راعى مصر - صناع الحياة – الاورمان - الهيئة القبطية الإنجيلية - مؤسسة بهية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة - مساندة وعدالة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصرى – مؤسسة العربى - مصر الخير ) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى.

كان التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتى جاءت تحت شعار "ستر وعافية 1 " وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة "ستر وعافية 2" بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالينا بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

يُذكر ان التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد إقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

حيث يضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).