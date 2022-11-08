الرئيس السيسى يستقبل المستشار الألمانى أولاف شولتز  على هامش COP27

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن أزمة الطاقة العالمية فرضت تحديات أمام الدول لتأمين احتياجاتها. وأضاف الرئيس خلال كلمة له على هامش أعمال مؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ، أن مصر اتخذت إجراءات عدة لزيادة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، موضحا أن الدول النامية أقل قدرة على الاستفادة من فرص التحول التى يوفرها قطاع الهيدروجين الأخضر.

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