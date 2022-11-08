الرئيس السيسي: لن نستطيع التغلب على تحديات المنطقة إلا بالعلم والعمل الدؤوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 12:31 مساءً - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للدول المشاركة في قمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، قائلا: "أشكركم جميعا على هذا الحوار الثري والنقاش البناء والذى يؤكد الأولوية التي أصبح المناخ يتمتع بها في دولنا.

قال الرئيس خلال فعاليات القمة: "أود كذلك التعبير عن إعجابي بما تم عرضه من خطوات تم اتخاذها بالفعل في إطار المبادرة وخطة العمل الطموحة التي تتسق مع مبدأ التنفيذ الذى نركز عليه فى قمة المناخ والتكيف مع أثاره السلبية على أساس من العلم الصحيح إيمانا منا بأنه لا سبيل سوى العلم والعمل الدؤوب للتغلب على التحديات التي تواجه عالمنا اليوم ومنطقتنا في القلب منه.

في نهاية كلمته قال الرئيس: "أتمنى لكم مشاركة مثمرة فيما تبقى من فعاليات قمتنا وإقامة طيبة في مدينة شرم الشيخ الساحرة".