مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج تحيى ذكرى إنتصارات إكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، قامت مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج بإحياء ذكرى إنتصارات أكتوبر عن طريق تنظيم إحتفالات رسمية وبحضور كبار المسئولين والدبلوماسيين والعسكريين والجاليات المصرية بدول الإعتماد ترسيخاً لهذا اليوم العظيم يوم النصر والكرامة وتخليداً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم خلال حرب أكتوبر المجيدة وقدموا أرواحهم من أجل الوطن والشعب المصرى العظيم والأمة العربية بأسرها .