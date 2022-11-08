المعهد القومي للبحوث الفلكية يستضيف فعاليات المؤتمر التأسيسي لتدشين مبادرة ”حلوان باللون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فعاليات المؤتمر التأسيسي الذي شهد تدشين مبادرة "حلوان باللون الأخضر"، وذلك برئاسة النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وعضوية د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ود. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتهدف المبادرة إلى إعادة الحياة لمناطق حلوان المختلفة التي كانت فى الماضى "مشتى ومشفى عالمي" نظرًا لتميزها بالحدائق والمتاحف وعدد من القصور والمباني الأثرية والتاريخية، حيث تهدف المبادرة إلى معالجة المشكلات التي تواجه حلوان على مدى العقود الماضية، وأثرت على بيئتها الصحية وتركيبتها السكانية وحولت الكثير من مناطقها إلى ضواحي عشوائية تُعاني من الإهمال.

وجاءت مبادرة "حلوان باللون الاخضر" فى إطار جهود الدولة المصرية، وتماشيًا مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لتطوير منظومة الحياة فى حلوان، وذلك تزامنًا مع مؤتمر المناخ "cop 27"، الذي يُعقد في مدينة "شرم الشيخ" خلال شهر نوفمبر الجاري.

شهد المؤتمر حضور كل من المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبًا عن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، و د. طارق العربي وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز المخلفات، والكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب ود. سناء حجازي مسؤل رصد الشئون البيئية بجامعة حلوان، وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورموز المجتمع والمواطنين.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتنفيذ مشروعين بحثيين أحدهما للوقوف على مصادر المياه الجوفية التي تهدد المنشآت في حلوان وكذلك مصادر المياه الكبريتية في كابيرتاج حلوان ومنطقة عين حلوان، بالتعاون مع القيادات التنفيذية في حلوان، ومشروع آخر لدراسة تلوث الهواء والتربة في منطقة حلوان وذلك بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وكان المعهد قد استضاف في مطلع نوفمبر الجاري "مؤتمر التغيرات المناخية ودور المجتمع المدني في زيادة الكساء الأخضر .. زراعة الأسطح وأشجار المورينجا"، والذي نظمته مديرية زراعة القاهرة، بهدف توعية المجتمع المدني بأهمية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يقوم بتنفيذ مشروعين بحثيين أحدهما للوقوف على مصادر المياه الجوفية التي تهدد المنشآت في حلوان وكذلك مصادر المياه الكبريتية في كابيرتاج حلوان ومنطقة عين حلوان، بالتعاون مع القيادات التنفيذية في حلوان، ومشروع آخر لدراسة تلوث الهواء والتربة في منطقة حلوان، وذلك بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.