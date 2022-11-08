”القوى العاملة” : مبادرة ” سلامتك تهمنا ”تصل بورسعيد وتنفيذ ندوة عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - في إطار دور وزارة القوى العاملة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ ندوة عن الأمراض المهنية بقاعة الاجتماعات لترسانة بورسعيد البحرية بهيئة قناة السويس ببورفؤاد، بمشاركة ١٥ شركة وحضور ٤٥ من مهندسى السلامة ، وذلك في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا " التي أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية : أن المبادرة تهدف إلى تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل المنشآت، من خلال تنفيذ الندوات وورش العمل.

وأشار أن الندوة تناولت : الأمراض المهنية وأسباب التعرض لها، وأنواعها وثبوت المرض المهني ،وطرق الوقاية منها، عن الإعتلال الغضروفي والأعراض التي عن طريقها يتم الإكتشاف المبكر للمرض ، وطرق الوقاية منه ،كما تم شرح مخاطر الارجونوميكس وكيفية التعامل معها. ألقى المحاضرات كميائي فايز رخا، والدكتور فرج فوزي.