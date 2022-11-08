وزير التنمية: الإدارة المحلية تلعب دورا رائدا فى التصدى لتغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، فى ندوة حول التقنيات البيئية الكورية والسياسات وبناء القدرات المتعلقة بالمناخ، وبناء الأنشطة مع الدول الشريكة، والتى نظمها المعهد الكورى للصناعة والتكنولوجيا البيئية (KEITI) بالمنطقة الزرقاء بقمة المناخ (cop27)، وبحضور تشوى هيونج جين رئيس المعهد، والدكتور كيم سانج هيوب الرئيس المشارك للجنة حياد الكربون والنمو الأخضر بكوريا الجنوبية، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التنمية المحلية، للاستفادة وتبادل الخبرات فى مجال تعزيز الإجراءات العالمية للتصدى لتغير المناخ.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن اعتزازه بمبادرة الحكومة الكورية نحو اعتبار مصر شريكا استراتيجيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونوه، بأنه شُرف خلال زيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية الشهر الماضى بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكورى للتعاون فى الاستفادة من التجربة الكورية فى التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة)، وجهود الإدارة المحلية فى مصر لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وقال: "إن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 اهتمت بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلى والوطنى"، موضحا أنها رؤية تستند إلى أن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائرى، وعاملًا مهمًّا فى إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لقطاع واسع من المصريين، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعية بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.

وشدد على أن المستوى المحلى والمبادرات المحلية تلعب دورا رائدا فى التكيف والتصدى لتغيرات المناخ من خلال تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتصدى لتغير المناخ، مشيرا إلى تبنى مصر عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

ونوه بتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى فى تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، يشمل التخلص من التراكمات التاريخية والمتولد اليومى من المخلفات، وتوفير البنية الأساسية اللازمة بما تشمله من مدافن محكومة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، فضلا عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020، والذى يشجع مشاركة القطاع الخاص فى هذا القطاع الحيوى، ويساهم فى تحقيق أجندة المناخ الوطنية.

وأشاد بجهود المعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا ومساهماته فى برنامج مصر الطموح لإدارة منظومة المخلفات، مبينا أن هذه الجهود شملت على سبيل المثال تطوير عدد من المصانع التى تقوم بإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية فى محافظات (الإسكندرية والمنيا وسوهاج والغربية)، وساهمت فى التقليل من الممارسات السلبية السابقة فى إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال إدارة سليمة للمخلفات الصلبة واستخدامها كمصدر للوقود المشتق وللسماد العضوى.

كما أعرب عن تطلع وزارة التنمية المحلية للتعاون فى تنفيذ مشاريع مستقبلية بهدف تحديث وتحسين نظم إدارة المخلفات من خلال تعميق التعاون بين وزارة التنمية المحلية، والمعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا فى تنفيذ عدد من الاستثمارات والمشروعات الأخرى، فى القطاع لاستكمال إنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية اللازمة لإدارة منظومة المخلفات.

ورحب بالتصور الذى قدمه المعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا لإنشاء وحدة محاكاة مركزية للتدريب وتنمية المهارات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، معربا عن أمله فى أن يتم تنفيذ هذا التصور الطموح فى الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2024.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته، بالإشادة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الكورية فى مجال الإدارة المحلية ومجال إدارة المخلفات الصلبة فى مصر، مؤكداً أنه وجه المحافظات وفريق عمل الوزارة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة فى هذا الشأن، كما أكد أن الدولة المصرية ستبذل كل الجهد للاستمرار لتحقيق أهداف مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.